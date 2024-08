'Anderlecht bood maar liefst 8 miljoen', maar ziet deal in het water vallen

De Portugese krant Jornal de Noticias pakt vandaag uit met het nieuws dat Anderlecht een bod van maar liefst acht miljoen heeft uitgebracht op Tiago Gouveia. De deal leek volgens hen bijna rond, maar afgelopen weekend is er iets veranderd.

Winger Tiago Gouveia stond op het punt om voor acht miljoen euro naar Anderlecht te verhuizen, maar zijn uitstekende prestatie in de recente overwinning van Benfica tegen Casa Pia heeft die plannen veranderd. Gouveia viel in de tweede helft in als vervanger van João Mário en speelde een cruciale rol in de triomf van zijn team.

In eerste instantie leek het erop dat de wedstrijd tegen Casa Pia zijn laatste voor Benfica zou zijn, maar Gouveia's beslissende optreden zorgde ervoor dat de club anders besloot. Met een assist en een doelpunt was hij de grote man van de avond, en nu blijft hij waarschijnlijk bij Benfica tot de transfermarkt sluit.

Gouveia's assist in de 70e minuut hielp Pavlidis om de score te openen op een moment dat de wedstrijd vast leek te zitten en de fans hun geduld begonnen te verliezen. Tien minuten later scoorde Gouveia zelf het tweede doelpunt, wat Benfica de nodige gemoedsrust gaf.

De 23-jarige Gouveia is alvast het profiel dat Anderlecht zoekt voor een winger: snel, technisch vaardig en doelgericht. Jesper Fredberg wil absoluut meer snelheid en creativiteit toevoegen aan de kern, maar heeft daar nog niet veel succes bij gehad.

Er zou trouwens een akkoord zijn met Niklas Dorsch, maar nog niet met zijn club Augsburg. Dat zal ook nog wat aanslepen, want Fredberg wil voor de verdedigende middenvelder niet het volle pond betalen.