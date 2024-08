Turkse eigenaars van Westerlo leggen plannen héél duidelijk uit: "We kennen de voorbeelden en snappen de kritiek, maar..."

KVC Westerlo is het nieuwe seizoen uitstekend gestart met negen op twaalf. Hasan Cetinkaya hoopt dat de vraagtekens rond de Turkse eigenaar eindelijk kunnen verdwijnen. "Het is onze bedoeling om hier ook effectief te blijven."

Ercan Oktay is de eigenaar van KVC Westerlo, maar het is Hasan Cetinkaya die de dagelijkse leiding van de club op zich neemt. De voormalige sportief directeur van Fenerbahçe SK vindt alleszins genoeg uitdaging in De Stille Kempen.

"Bij Fenerbahçe had ik alles gezien en gewonnen", aldus Cetinkaya in Het Laatste Nieuws. "Het doel van zo'n club is aan de top blijven. Oktay heeft me laten zien dat Westerlo een compleet andere uitdaging vormde."

© photonews

De voorbije jaren bouwden de Turken stap voor stap aan team én infrastructuur. "We hadden hier de mogelijkheid om een club van niets op te bouwen en te vormen naar onze eigen ideeën. Vooral dat sprak me enorm aan."

Ook de Turken kregen af te rekenen met het nodige wantrouwen in België. "KV Oostende, AFC Tubize, Royal Excel Mouscron, Lierse SK,… Ik ken de voorbeelden en snap dat de buitenwereld ons kritisch bekijkt. Maar soms denk ik ook: wat moeten we nog meer doen om onze intenties duidelijk te maken?"

"Oktay komt bijna elke thuiswedstrijd kijken", aldus de vice-voorzitter van De Kemphanen. "Hij heeft deze zomer meer dan twintig dagen doorgebracht met zijn familie in zijn huis in Tongerlo. Zelf ben ik Franstalig opgevoed én volg ik een inburgeringscursus. Ik wil echt deel uitmaken van de samenleving."

Ook de Westelse infrastructuur zal er niet onder leiden. De Turken betaalden al tien miljoen euro om het oefencomplex te renoveren en de verbouwplannen voor Het Kuipje zijn inmiddels ook rond.

© photonews

"We hadden dat geld ook kunnen gebruiken om nieuwe spelers aan te trekken, hé. Maar we verkiezen het langetermijnproject. Het is onze bedoeling dat Westerlo een voorbeeldclub wordt. Onze infrastructuur zorgt er ondertussen zelfs al voor dat spelers die eerder nooit interesse zouden tonen in Westerlo hier willen komen voetballen."

Al is het niét de bedoeling dat Oktay geld blijft pompen in Westerlo. "Eenmaal de basis er staat is het de bedoeling dat de club zelfbedruipend kan worden. Ik ben er zeker van dat we op de juiste weg zijn. Onze goede competitiestart is daar hét bewijs van."

Waar liggen de ambities van KVC Westerlo?

"We praten over top zes en Europees voetbal", besluit Cetinkaya. "Betekent dat dat we dit seizoen absoluut play-off 1 moéten spelen? Nee, maar waarom zouden we alle investeringen doen zonder ambitie te hebben? We leggen de lat steeds hoger. En het is onze bedoeling om dat te blijven doen."