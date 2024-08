'Plots drie clubs in de race, een steeds waarschijnlijkere transfer: Rode Duivel bijna uit zijn lijden verlost'

Na het pendelen tussen de A-kern en B-kern van Atlético Madrid tijdens de voorbereiding zou Arthur Vermeeren de Spaanse hoofdstad kunnen verlaten op uitleenbasis. Drie clubs zijn in de running.

Het begin van het avontuur van Arthur Vermeeren was moeilijk in Spanje. Na een recordtransfer vanuit Antwerp slaagde de jonge Rode Duivel er niet in om vorig seizoen veel speeltijd te krijgen. En dus was de vraag: wat deze zomer?

Diego Simeone zijn doel was om de jonge middenvelder voor te bereiden op dit seizoen, maar tijdens de voorbereiding dobberde de 19-jarige speler tussen de A-kern en de B-kern en slaagde hij er niet in zijn plek te veroveren.

© photonews

De Colchoneros hebben veel spelers aangetrokken tijdens de zomer, en Vermeeren heeft moeite om zijn plek te vinden. Het idee van een uitleenbeurt wordt dus steeds meer overwogen, maar tot dusver was er weinig interesse.

Drie clubs in de race om Arthur Vermeeren te huren

Dat is nu veranderd. Volgens de beroemde Italiaanse journalist Fabrizio Romano, zijn er drie clubs in de race: Bayer Leverkusen, de regerend kampioen van Duitsland, RB Leipzig, met onder andere Loïs Openda, Antonio Nusa en Maarten Vandevoordt in de gelederen en Olympique de Marseille, dat een zeer ambitieuze transferperiode heeft doorgemaakt.

Volgens de Belgische journalist Sacha Tavolieri, is Leipzig het meest gevorderd in de onderhandelingen. OM heeft een maand geleden informatie ingewonnen, maar is niet verder gegaan. Het idee zou zijn om Vermeeren te verhuren zonder aankoopoptie, om hem een vol seizoen te gunnen voordat hij mogelijk bij Atlético geïntegreerd wordt.