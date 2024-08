Riemer maakt zijn selectie bekend: twee opvallende aanwezigen in de selectie

Brian Riemer zal het moeten stellen zonder Francis Amuzu en Jan Vertonghen voor de uitwedstrijd in Hongarije, waar RSC Anderlecht het zal opnemen tegen Dinamo Minsk in de heenwedstrijd van de Europa League play-offs. De Deense coach heeft wel besloten om Marco Kana terug te roepen.

Op donderdag zal RSC Anderlecht afreizen naar het Mezokovedsi Varosi Stadion, in het oosten van Hongarije, om Dinamo Minsk te confronteren in de heenwedstrijd van de Europa League play-offs. Een belangrijke match dus.

Een wedstrijd waarin Brian Riemer het zonder een belangrijke speler zal moeten stellen: Francis Amuzu. De jonge linkervleugel kampt met een hamstringblessure na de wedstrijd in Mechelen en de club verkiest geen risico's met hem te nemen.

Anderlecht zonder Amuzu en Vertonghen, maar met Kana voor zijn Europese rentree

Terwijl de andere opvallende afwezige Jan Vertonghen is, heeft de Deense coach wel besloten Marco Kana op te roepen. Een terugkeer die de supporters kan verheugen, want mogelijk krijgt hij eindelijk een nieuwe kans van de coach.

En er is nog een opvallende aanwezig in de selectie van de Deense coach, want ook Kristian Arnstad is opnieuw opgenomen in de troepenlijst van Brian Riemer. De aftrap van de wedstrijd zal om 20.45 uur plaatsvinden deze donderdag.

Als Anderlecht tegen Minsk weet te overleven, dan mag het naar de groepsfase van de Europa League. Als het verkeerd zou lopen, dan is er nog het opvangnet van de Conference League. Club Brugge en Union SG zijn ook al zeker van een Europese groepsfase.