Voorzitter van STVV komt met duidelijke boodschap over trainer Lattanzio na slechte start

STVV begon met 1 op 12 aan het nieuwe seizoen. Trainer Cristian Lattanzio is kop van jut bij de aanhang van de Kanaries.

Bij STVV hadden ze dit seizoen heel wat meer verwacht, zeker na wat de ploeg vorig jaar liet zien. Al zijn de omstandigheden totaal anders en zijn de resultaten er met 1 op 12 ook naar.

“Ik had gehoopt dat we op dit moment verder zouden staan. Maar het is te simpel om daarvoor naar één schuldige te wijzen”, reageert voorzitter David Meekers bij Het Belang van Limburg.

Of alles de verantwoordelijkheid is van de coach, is maar zeer de vraag. “Daar kan je over discussiëren”, gaat Meekers. “Met 1 op 12 kan de club natuurlijk niet tevreden zijn.”

Voorlopig spreekt Meekers enkel over het voetbal van de club. “We hebben werk aan de winkel: de individuele fouten moeten eruit en het is zaak om een defensieve organisatie neer te zetten, zodat we het aantal tegendoelpunten inperken.”

Al kan Meekers niet anders dan spreken over versterking. “Iedereen binnen de club beseft dat we moeten schakelen. Het is nodig dat er meer challenge komt tijdens de week voor de spelers die er al zijn.”

Er zal wel degelijk nog wat volgen. “Het is niet zo dat er geen middelen worden uitgetrokken om nog te handelen. Er wordt aan gewerkt. Op korte termijn zal mijnheer Tateishi samen met André Pinto knopen doorhakken over de versterkingen.”

Hoe dan ook, de Italiaanse coach van STVV lijkt nog het nodige vertrouwen te krijgen van de clubleiding. Tegen Union SG wordt hij dan ook op de bank verwacht en dat zal wellicht zeker nog minstens enkele weken zo zijn.