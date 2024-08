Ex-Carolo maakt droomtransfer naar Frankrijk, Charleroi ontvangt aanzienlijk bedrag

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anass Zaroury staat op het punt een transfer naar de Ligue 1 te maken. De Marokkaan verliet de Belgische competitie al een tijdje voor een avontuur in Engeland, maar Sporting Charleroi lijkt nu mee te profiteren van zijn overstap.

Zaroury werd in de zomer van 2022 door Vincent Kompany weggehaald bij Sporting Charleroi, waarbij Burnley destijds vier miljoen euro betaalde aan de Carolo's.

Na een redelijk goede periode in Engeland gaat de linksbuiten een transfer maken naar Frankrijk. RC Lens zou zo'n 9 miljoen euro op tafel leggen voor de ex-Carolo. Daar ligt er een contract klaar voor 5 seizoenen voor de Marokkaan.

Volgens Sacha Tavolieri zou Sporting Charleroi 20 procent extra kunnen ontvangen van de transfersom van 9 miljoen. Dit is een mooi bedrag dat Charleroi goed kan gebruiken.

Zaroury speelde 44 wedstrijden voor Charleroi, waarin hij zeven keer scoorde. Volgens Transfermarkt heeft hij momenteel een waarde van 9 miljoen euro.

De Mechelaar werd in 2023 met Burnley kampioen in de Championship. Bij The Clarets speelde hij 49 wedstrijden en scoorde hij tien keer.