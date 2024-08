Kompany was er eerst nog gek van, maar Rode Duivel zat op zijspoor: op weg naar de Bundesliga nu

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met een gebrek aan speeltijd bij de Clarets, zou Ameen Al-Dakhil Burnley deze zomer kunnen verlaten. In Duitsland hebben meerdere clubs interesse getoond voor de centrale verdediger.

Ameen Al-Dakhil kon vanwege een blessure vlak voor het toernooi niet door bondscoach Domenico Tedesco worden geselecteerd voor het EK 2024.

Tijdens een persconferentie gaf Tedesco zelfs aan verrast te zijn dat de pers niet vaker de naam van de voormalige speler van Sint-Truiden en Standard noemde, omdat hij echt iets had kunnen toevoegen aan de Rode Duivels.

De 22-jarige Al-Dakhil, een centrale verdediger, had vorig seizoen weinig speeltijd, met slechts zeventien wedstrijden en een totaal van 1.230 minuten. Hij staat nu op een keerpunt in zijn carrière en heeft behoefte aan een nieuwe uitdaging, mogelijk in de Bundesliga.

Volgens de Belgische journalist Sacha Tavolieri zou Al-Dakhil al in Duitsland zijn om zijn contract te ondertekenen bij een nog onbekende club. Bij Burnley heeft hij geen zicht meer op speelminuten.

Met het oog op de nationale ploeg zal hij ook moeten spelen. Na het afscheid van Jan Vertonghen liggen er daar steeds meer mogelijkheden.