Officieel: Club Brugge doet het opnieuw en heeft duidelijk plan met sterkhouder

Club Brugge moet de komende weken zeker nog vrezen dat een aantal sterkhouders de club kunnen verlaten. Om geïnteresseerden te snel af te zijn, hebben ze bij blauw-zwart stilaan wel een duidelijk plan.

Nadat eerder al De Cuyper langer werd aan boord gehouden bij Club Brugge om zo de geïnteresseerden af te schrikken (of in het slechtste geval het bod enorm veel hoger te laten worden), hebben ze nu hetzelfde gedaan met nog een verdediger.

Ook Joel Ordonez heeft ondertussen een nieuwe verbintenis getekend bij Club Brugge. Dat heeft blauw-zwart ondertussen zelf ook aangekondigd op de sociale media. De centrale verdediger ligt nu tot minstens 2028 onder zeil.

Ready for what’s coming next. 😍✍️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 21, 2024

"Verdediger Joel Ordóñez verlengt zijn contract bij Club Brugge tot 2028. Ordóñez (20) kwam in 2022 over van het Ecuadoriaanse Independiente del Valle. Na een seizoen bij Club NXT kwam hij in 2023 definitief bij de A-kern."

Tot 2028 bij Club Brugge?

"Ordóñez speelde ijzersterke Play-Offs en maakte in maart ook zijn debuut voor de nationale ploeg van Ecuador. Nu verlengt hij zijn contract bij Blauw-Zwart tot 2028", aldus Club Brugge op haar webstek over de contractverlenging.

De Ecuadoriaanse centrale verdediger lijkt op die manier ook het komende seizoen een speler te worden waar ze bij blauw-zwart kunnen en zullen op rekenen. Dit seizoen begon hij lichtgeblesseerd aan de jaargang, maar tegen Genk en Antwerp speelde hij alweer de hele wedstrijd.