Toptransfer wenkt voor Antwerp-sterkhouder, maar... The Great Old vraagt dit bedrag en daar struikelen ze nog wat over



Volg Voetbalkrant nu via Instagram! De transferbewegingen bij Antwerp zijn bijlange nog niet gedaan. The Great Old wil nog cashen op een paar spelers en ook nog versterkingen halen. Voor Mandela Keita is er nu grote interesse van een Italiaanse topclub. Wordt Keita straks ploegmaat van Romelu Lukaku? De kans zit erin, want vanuit Italië klinkt het dat de middenvelder een serieus alternatief is voor Scott McTominay. Napoli probeerde hem los te weken bij Manchester United, maar dat blijkt moeilijk. Zijn transferwaarde staat op 32 miljoen euro en United wil er zelfs meer voor. Dan is Keita een veel goedkoper alternatief, al gaat Antwerp hem ook niet voor peanuts laten vertrekken. Ze betaalden immers zelf in totaal 8 miljoen aan OH Leuven om hem te halen en ze willen minstens het dubbele. Volgens Tuttosport vraagt men inderdaad 16 miljoen voor hem. Gezien zijn leeftijd en zijn kwaliteiten is dat niet overdreven, zeker als je de prijzen op de huidige transfermarkt bekijkt. Het was ook de bedoeling dat Keita deze zomer een transfer zou maken. Intussen begint er ook schot in de zaak te komen rond Jean Butez. De Franse doelman heeft interesse van verschillende clubs gewekt en ook daar zou een concreet bod voor moeten binnenkomen.



