Voormalige topschutter van SK Beveren mag het nu proberen waar te maken bij Villarreal

Thierno Barry zijn carrière zit in stijgende lijn. Op amper twee seizoenen van de Challenger Pro League tot topaankoop in La Liga.

Het gaat snel voor Thierno Barry, de Franse aanvaller die nog altijd maar 21 jaar is. SK Beveren nam hem in de zomer van 2022 gratis over van het Franse Sochaux. Barry toonde direct zijn waarde en met werd met twintig doelpunten topscoorder in de Challenger Pro League. Lang kon SK Beveren niet profiteren van zijn talent want in de zomer van 2023 werd hij voor 3 miljoen euro verkocht aan het Zwitserse Basel.

Barry ging op hetzelfde elan verder bij FC Basel. De club kende niet hun beste seizoen want ze werden namelijk maar vijfde in de Zwitserse Super League. Al lag de schuld niet bij de Franse aanvaller. Hij kwam namelijk tot twaalf doelpunten in 37 wedstrijden. De afgelopen weken toonde hij dat hij het scoren niet was verleerd tijdens de zomerstop want hij maakte acht doelpunten in vier wedstrijd.

Zijn cijfers waren indrukwekkend genoeg om het Spaanse Villarreal te overtuigen. De Spanjaarden leggen maar liefst 15 miljoen euro op tafel om de Barry bij hen onder contract te nemen. Het is niet bekend of SK Beveren een doorverkoop percentage heeft afgedwongen, maar hopelijk voor hen van wel.