'AS Roma (en andere topclubs) blijven aandringen bij KAA Gent voor goudhaantje'

Zal KAA Gent erin slagen om Matias Fernandez-Pardo te behouden? De vleugelspeler wekt interesse van meerdere clubs en lijkt stilaan onhoudbaar. Toch blijven ze bij Gent voorlopig het been stijfhouden. Al beseft Vidarsson dat het moeilijk wordt.

KAA Gent neemt het donderdag en volgende week woensdag op tegen Partizan Belgrado met als inzet de groepsfase van de Conference League. Dat kan belangrijk zijn in het eventueel kunnen houden van een aantal sterkhouders.

De 19-jarige Matias Fernandez-Pardo was een jaar geleden nog een onbekende naam voor het grote publiek. Maar tijdens de Europe Playoffs van vorig seizoen maakte de bij KAA Gent opgeleide aanvaller indruk met prestaties van zeer hoog niveau.

En hij blijft deze lijn voortzetten: dit weekend, tijdens de ruime overwinning van KAA Gent tegen Westerlo gaf Fernandez-Pardo een assist en scoorde hij zijn eerste doelpunt van het seizoen in de competitie. En wat voor een doelpunt.

De interesse in hem zal dus niet minder worden. Volgens Foot Mercato zou er "veel belangstelling" zijn voor de Gentse aanvaller. KAA Gent heeft al een bod geweigerd, namelijk dat van Southampton uit de Premier League. Maar dat is niet alles.

Roma dringt aan

AS Roma en Eintracht Frankfurt zouden ook interesse hebben getoond. Zeker AS Roma zou nu volgens Sky Sports blijven aandringen. Arnar Vidarsson liet eerder al weten dat ze niemand per se willen tegenhouden als er een monsterbod komt.

In 26 wedstrijden voor het eerste elftal van KAA Gent heeft Matias Fernandez-Pardo 9 doelpunten gescoord en 2 assists gegeven. Hij staat bij Gent onder contract tot 2026 en zijn marktwaarde wordt geschat op 3 miljoen euro.