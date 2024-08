'Manchester United legt na Zirkzee, de Ligt en Mazraoui 60 miljoen euro (!) op tafel om speler weg te halen bij PSG'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Manchester United wil nog een héél grote slag slaan op de transfermarkt. De Engelse topclub nadert een akkoord met PSG over de transfer van Manuel Ugarte.

Manchester United aast al de volledige zomer op Manuel Ugarte. En de aanhouder lijkt te gaan winnen. Le Parisien weet dat The Red Devils en PSG een akkoord naderen.

De Engelse topclub gaat zestig miljoen euro op tafel leggen om Ugarte weg te halen uit Parijs. De 23-jarige Uruguayaan kan een meerjarig contract tekenen op Old Trafford.

PSG plukte Ugarte vorige zomer nog weg bij Sporting CP. In Parijs was hij het afgelopen seizoen goed voor 37 wedstrijden en drie assists. Met andere woorden: PSG was géén vragende partij voor een vertrek.

Het is Ugarte zelf die aandrong op een transfer naar de Premier League. Voor PSG wordt het een break-evenoperatie. De Parijzenaren betaalde zestig miljoen euro aan Sporting. Datzelfde bedrag zal Manchester United ophoesten.

The Red Devils hebben er een drukke transferzomer opzitten. Eerder verwelkomde Erik ten Hag ook al onder anderen Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui.