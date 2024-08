Officieel: Pech voor KV Mechelen, jeugdspeler KAS Eupen kiest voor Engels avontuur

KV Mechelen deed deze zomer al enkele mooie transfers. Maar nu krijgt Malinwa ook slecht transfernieuws te horen. Norman Bassette heeft zijn beslissing gemaakt en zal niet terugkeren naar Mechelen.

KV Mechelen is al druk bezig geweest op de transfermarkt deze zomer. De club kon al mooie namen voorstellen zoals Zinho Vanheusden, Petter Nosa Dahl, Jules Van Cleemput en Ortwin De Wolf. Het wilde ook graag Norman Bassette aankomen.

De 19-jarige aanvaller was al op huurbasis actief bij Malinwa vorig seizoen, maar het plan was om hem nu langer aan boord te houden en weg te halen bij Caen. De aankoopoptie in zijn huurdeal bleek echter te duur te zijn.

Aanslepend dossier, pech voor Mechelen

Het dossier bleef zo aanslepen. KV Mechelen probeerde nog wel en bracht al twee keer een bod uit, dat telkens geweigerd werd. De club hoopte om snel een doorbraak te forceren maar dat zal uiteindelijk toch niet lukken.

We are delighted to announce the signing of Belgian striker Norman Bassette, from Caen. 🤝 — Coventry City (@Coventry_City) August 21, 2024

Afgelopen seizoen speelde Bassette nog 23 wedstrijden in de Jupiler Pro League, waarin hij vijf keer kon scoren. Nu kiest hij echter voor een avontuur in Engeland, want Caen en Coventry City zijn er met elkaar uitgekomen.

De deal is inmiddels officieel bekendgemaakt. Geen kans meer dus voor Malinwa, dat een talentvolle aanvaller op die manier andere oorden ziet opzoeken. De Engelsen hebben het nieuws ook aangekondigd op hun sociale media.