Hoe zat dat nu juist met het krediet van Nicky Hayen bij Club Brugge? "Intern is dat nooit het geval geweest"

De onheilsberichten kwamen vorige week al uit Jan Breydel gelekt. Indien er verloren werd van Antwerp zou Nicky Hayen al na vier matchen aan de deur gezet worden. Er werd gewonnen en Hayen bleef. Bob Madou ontkent nu dat er twijfels waren rond de coach.

Het woord 'crisis' is al een eerste keer gevallen in Brugge. “In eerste instantie hebben, jullie, de media benoemd dat het crisis was. (Moeten we dan de zwarte vlag hijsen, of zo? Ik ben geen fan van dat woord, omdat het insinueert dat je ineens alles compleet anders moet aanpakken", aldus Madou in Het Nieuwsblad.

"Uiteraard hebben we samengezeten. Om te begríjpen wat er gaande was. En om oplossingen te zoeken. Ik was aanwezig bij die gesprekken, heb mijn rol gespeeld. Ik laat de voetbaltechnische analyse aan anderen over, maar ik ben de CEO, ik wil die betrokkenheid tonen.”

Gerust waren ze er echter niet op in aanloop naar de match tegen Antwerp. “Ik kan niet in detail treden, maar we hebben wel andere accenten gelegd. We hebben vooral gezocht naar meer energie. Dat ontbrak. Wat we beoogden, is gelukt, maar dat geeft ons geen garanties dat we dit weekend Dender zullen verslaan. Een vervolg is nodig.”

Maar toch, al twijfelen aan de coach die je een paar maanden eerder nog kampioen maakte. Na vier matchen... “Intern is dat nooit het geval geweest", verzekert Madou.

Op de vraag of hij zeker was gebleven bij verlies is het antwoord echter ontwijkend. “We hebben nooit getwijfeld aan een goede afloop. Er was geen afstand tussen de staf en de rest van de club.”