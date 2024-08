Besnik Hasi doet zijn zegje over mogelijk vertrek van Daam Foulon

KV Mechelen haalde Benito Raman naar de Jupiler Pro League. Al zou het met Daam Foulon wel een sterkhouder kunnen verliezen.

Benito Raman is de laatste aanwinst van KV Mechelen. Een knappe versterking voor de Kakkers, maar het blijft ook kijken wat er op de transfermarkt gebeurt aan de vertrekkende kant.

Zo geniet Daam Foulon de nodige interesse vanuit het buitenland. Trainer Besnik Hasi is duidelijk, mocht zijn sterkhouder vertrekken. “In dat geval moet er op de linksachter ook nog iets bij”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

Al wil KV Mechelen hem echter in de eerste plaats heel erg graag aan boord houden, maar daar gaat hij voorlopig niet op in. “Daam heeft een mooie aanbieding op zak, maar de club heeft hem ook een verbeterd contractvoorstel gedaan.”

Foulon heeft een sterk seizoen achter de rug. “Waarom zou hij dat niet nog een tweede of derde keer kunnen doen? Maar ja, hij heeft natuurlijk ook sportieve en financiële ambities.”

Al ziet Hasi ook een andere oorzaak die kan meespelen in zijn beslissing. “Misschien merkt hij ook dat de kwaliteit in de kern minder is dan vorig seizoen. Ik weet niet of dat meespeelt. In ieder geval is hij nu gewoon gefocust op KV Mechelen. Hij heeft een goeie mentaliteit.”