Bob Madou rekent af met de kritiek die fans van Club Brugge op hem hebben

Acht maanden geleden werd Bob Madou de CEO van Club Brugge. Hij nam toen de fakkel over van Vincent Mannaert.

De eerste grote periode van Bob Madou bij Club Brugge liep niet helemaal op wieltjes. De CEO van blauwzwart kreeg al de nodige kritiek van de fans over zich heen, omdat hij enkel aan de centen zou denken.

“Het is belangrijk dat we een volksclub zijn, maar ook dat we een gezonde club zijn”, rekent Madou in een interview met Het Laatste Nieuws meteen af met die kritiek. “Daarvoor moet je je op een bepaalde manier proberen te onderscheiden.”

Madou heeft een duidelijke visie op wat hij bij Club Brugge wil zien. “Ik wil zeker niet dat voetbal een kijksport wordt, hé. De hoofddoelstelling van een voetbalploeg is en blijft winnen, maar de rekening moet ook kloppen.”

Vorig seizoen was veel te doen over de hoge prijzen voor de achtste finales tegen Molde. En dat ging toen niet over een klein deel van het publiek dat zijn ongenoegen liet blijken.

“Twee keer hebben we op dat vlak problemen gekend. Kijk, je hebt het klassieke abonnement en daarnaast een mini-abonnement voor de Europese groepsfase. Matchen die daarna komen, zijn niet altijd in de budgetten van de fans ingecalculeerd.”

Volgens Madou moet dat beter ingeschat worden. “De formule is nu evenwel anders. Wat onze Champions League-prijzen betreft, gaan we geen zotte dingen doen. En we hebben als één van de weinige clubs ons abonnementsgeld niet verhoogd”, is hij duidelijk.