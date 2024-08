Brian Riemer spreekt klare taal over weekendje zonder competitiematch voor Anderlecht

De ploegen die Europees actief zijn moeten dit weekend niet spelen in de Jupiler Pro League. Brian Riemer is alvast duidelijk wat er nu moet gebeuren.

Omdat het belangrijk is dat de Belgische ploegen zich kwalificeren voor de Europese groepsfases heeft de Pro League naar jaarlijkse gewoonte de wedstrijden van Europees spelende ploegen geschrapt tussen de twee wedstrijden die recht geven op een plaatsje in de groepsfase.

Maar het betekent niet dat er tijd is voor een vrij weekend. Bij RSC Anderlecht werd er vrijdag nog getraind. Vandaag zijn de spelers vrij, maar zondag wordt er meteen weer gewerkt richting de terugmatch tegen Minsk.

Na de wedstrijd in Hongarije werd direct het vliegtuig richting België genomen. Om 4 uur ‘s ochtends was het team terug in ons land. In de namiddag waren de spelers weer aanwezig op de club.

“De jongens die weinig of geen minuten maakten, trainen wel voluit. Zaterdag is iedereen vrij, maar zondag wordt er opnieuw getraind”, liet Brian Riemer weten op zijn persconferentie, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

“Zo behouden we ons normale regime van vier trainingsdagen in aanloop naar de wedstrijd van donderdag. Ik vind het nu geen goed idee om de spelers extra vrije dagen te geven. Het is niet het moment om spelers vrij te geven, het is het moment om extra hard te werken op training.”