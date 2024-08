Fredberg zegt waarom de verwachtingen rond Yari Verschaeren heel erg hoog mogen liggen

De laatste tijd ligt Yari Verschaeren enorm onder vuur bij RSC Anderlecht. Maar dat zeker volgens sportief directeur Jesper Fredberg.

RSC Anderlecht is cijfermatig heel goed aan het seizoen begon. De ploeg staat eerste, met tien op twaalf na vier speeldagen. Een pluim op de hoed van Brian Riemer zou je dan denken, maar de kritiek is bijzonder groot.

De supporters van paarswit willen niet alleen zien dat hun ploeg de nodige punten pakt, dat moet ook gebeuren met goed voetbal. Zeker na vorig seizoen wordt de lat voor de ploeg toch een pak hoger gelegd.

Wie ook heel veel kritiek moet slikken is Yari Verschaeren. Nochtans heeft hij al twee assists achter zijn naam en is er de verzachtende omstandigheid dat hij uit een periode van blessureleed komt.

Maar Jesper Fredberg heeft totaal geen probleem met de kritiek op de speler. “Ik hou ervan dat de verwachtingen erg hoog liggen voor onze spelers”, vertelt hij in een interview met Gazet van Antwerpen.

En bij Verschaeren mag dat hoe dan ook. “Zeker voor jongens die al lang meedraaien. Bij Anderlecht moet je kunnen leven met die veeleisendheid. Of alle meningen over Yari terecht zijn, is iets anders. Maar wij verwachten ook veel van Verschaeren en hij is een gast die zijn verantwoordelijkheid wil nemen.”