De Roeck trekt van leer na tegendoelpunt bij nederlaag: "Te weinig kwaliteit bij de VAR"

Antwerp ging zaterdagavond met 0-1 tenonder in het eigen Bosuilstadion tegen KV Mechelen. Vooral de tegengoal van Mechelen bleef hangen bij Antwerp-trainer Jonas De Roeck.

Dat Antwerp niet hun beste partij speelde was een understatement na de 0-1 nederlaag tegen KV Mechelen. In het slot kwamen er wel kansen voor de Great Old maar wat daarvoor gebracht werd, was toch te weinig voor de landskampioen van twee seizoenen geleden.

Vooral in grote delen van de tweede helft kwam Antwerp niet aan kansen toe terwijl het al 0-1 stond voor Malinwa. Maar de manier waarop KV Mechelen op voorsprong kwam, is blijven nazinderen bij Jonas De Roeck.

"Daar gaat de leiding en de VAR toch zwaar in de fout", opent hij meteen streng op de persconferentie. "Ouattara springt vanuit buitenspelpositie maar raakt de bal niet. Als je kijkt naar Zeno Van Den Bosch zijn reactie, kan het niet dat je zegt dat Ouattara niet deelneemt aan het spel", meent De Roeck.

© photonews

Maar hij gaat nog verder. "Want als je met 3 in de VAR zit en je ziet niet dat Van Den Bosch uit positie moet komen door de beweging van Ouattara, dan is er te weinig kwaliteit om dat in te zien. Je moet niet lang in het voetbal zitten om dat te zien."

Al stak hij nadien toch nog wel even de hand in eigen boezem. "We moeten ook wel naar onszelf kijken. We vonden het tempo niet om gevaar te creëren. In balbezit vonden we de oplossingen niet om tot grote kansen te komen. Het was offensief niet goed genoeg", besloot De Roeck.