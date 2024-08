Noa Lang trekt opnieuw alle aandacht naar zich toe in Nederland om een slechte reden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Noa Lang heeft alle aandacht weer naar zich toe getrokken. De Nederlander was niet opgezet met zijn wissel in de wedstrijd tegen Almere.

Op de derde speeldag van de Nederlandse Eredivisie nam PSV het op tegen Almere City. PSV kon de eerste twee wedstrijden ruim winnen tegen RKC Waalwijk en Heracles.

Ook op het veld van Almere kwam PSV nooit in de problemen. De Eindhovenaren hadden maar liefst 74% van het balbezit. Uiteindelijk won PSV de wedstrijd met 1-7. Alle zeven de doelpunten werden door een andere speler gemaakt.

Het meest opvallende aan de wedstrijd was de reactie van Noa Lang na zijn wissel. In minuut 62 moest de ex-speler van Club Brugge naar de kant voor Couhaib Driouech. Het stond toen 1-2 in het voordeel van PSV.

Nog geen drie minuten na zijn invalbeurt kon Driouech de 1-3 op het bord zetten. Maar het was de reactie van Lang die alle aandacht kreeg. Nadat Lang van het veld kwam maakte hij boos en al schoppend zijn weg naar de bank.

Gelukkig voor Lang kon PSV-coach Peter Bosz lachen om het gedrag van zijn speler. “Ik weet niet waarom hij boos was. Het is een beetje raar dat je zo reageert. Maar iedereen reageert op zijn eigen manier. Als hij dat zo doet, is dat prima”, sprak Bosz na de wedstrijd.