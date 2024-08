Timmy Simons merkt wat op na het gelijkspel tegen OHL: "Heb je al eens op zulk een veld gespeeld? Niet eenvoudig"

Westerlo kon zaterdagavond in eigen huis niet winnen tegen OH Leuven. Coach Timmy Simons benadrukte na de wedstrijd dat het heel moeilijk voetballen was door de hevige regenval.

"Wij begonnen heel goed aan de wedstrijd. De eerste 25 à 30 minuten hadden wij controle over de wedstrijd en scoorden we ook verdiend een doelpunt", analyseert de Simons. "Na het tegendoelpunt viel het een beetje stil en toen bracht OHL de wedstrijd opnieuw in evenwicht."

"De tweede helft was het voor ons iets moeilijker om echt tot uitgespeelde kansen te komen. We hadden nog enkele goede mogelijkheden via Griffin Yow en Matija Frigan op het einde. Dat zijn momenten die je moet pakken om die match nog te kunnen winnen."

Uiteindelijk kan de coach wel leven met een puntendeling. Zijn team kwam immers nog goed weg toen N'dri in het slot tegen de paal mikte. "Al bij al is het gelijkspel terecht."

Timmy Simons was tevreden met wat zijn spelers toonden. "De jongens hebben de nodige intensiteit aan de dag gelegd. Zelfs tot de laatste seconde hebben ze er hun hoofd voor gelegd. Ik kan de jongens niets verwijten, ze hebben er alles aan gedaan."

Moeilijk voetballen op zulk een nat veld

Bij momenten viel de regen met bakken uit de lucht en dat maakte het er allemaal niet eenvoudiger op. "Het was met de vele neerslag niet zo eenvoudig om het tempo in de wedstrijd te behouden."

"Heb je al eens gespeeld op een veld dat helemaal onder water staat? Dat is niet eenvoudig. In het laatste derde van het veld moeten we wel iets nauwkeuriger worden, maar dat is al van aan het begin van dit seizoen."