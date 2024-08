📷 Contract ontbonden bij OH Leuven, ook al had hij nog overeenkomst voor twee jaar

OH Leuven heeft in onderling met Sofian Kiyine zijn contract ontbonden. Dat liep nochtans nog tot midden 2026.

Sofian Kiyine was de hele voorbereiding nog niet te zien bij OH Leuven. De middenvelder kwam om puur sportieve redenen niet meer aan spelen toe.

Hij zal uitsluitend onthouden worden als de man die op 30 maart 2023 in de sporthal van Flémalle binnenvloog, aan overdreven snelheid en onder invloed.

Hij kreeg enkele maanden later voor de Luikse politierechtbank opschorting van straf. In totaal speelde hij amper 27 keer voor OHL. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij drie assists.

Al sinds oktober 2023 zat hij niet meer in de selectie van OH Leuven. De opzegging van zijn overeenkomst zou niks met het ongeval te maken hebben. De club laat op zijn website weten dat het contract in onderling overleg ontbonden is.

Hieronder zie je nog eens de wagen van Kiyine liggen in de sporthal. Gelukkig raakte bij het ongeval niemand anders dan de voetballer zelf gewond. De Marokkaan verloor aan overdreven snelheid de controle over het stuur en vloog over een rotonde de sporthal binnen.