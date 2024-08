Dender verraste ook bijna Club Brugge: "Dit is toch een mentale tik"

FCV Dender is tegen Club Brugge zijn ongeslagen status kwijtgespeeld. Al leefden ze bij de promovendus wel op een dubbel gevoel na de match.

Begrijpelijk, want Dender was - behalve de eerste 20 minuten - zeker niet kansloos. "Uiteraard zijn we ontgoocheld in het resultaat. We hadden absoluut een punt verdiend", zei coach Vincent Euvrard na de match. "Zij doen ons dood op twee momenten waar we zelf in de fout gaan."

"Twee keer dat we ons beter moeten positioneren", aldus Euvrard, die de fout van doelman Michael Verrips ook vergoelijkte. "Dat hij niet goed is op hoge ballen? Hij was wel heel zeker in de afgelopen vier matchen."

"Vandaag maakte hij een foutje en hij weet zelf ook dat hij daar beter kan doen. Zo gaat dat nu eenmaal bij een keeper. We maken ons absoluut geen zorgen over zijn niveau in de komende weken en maanden."

Euvrard zag zijn club ei zo na nog een punt pakken, maar Ordonez verhinderde dat. "De intensiteit van vandaag moeten we blijven brengen. En met de kwaliteit die we toonden gaan we nog veel punten pakken."

Euvrard was dus blij met de prestatie, maar weet dat hij resultaten moet blijven halen om uit de problemen te blijven. "Daarom is dit ergens toch wel een mentale tik. Elk punt is welkom als je zo'n wedstrijd speelt. En dan moet je die ook pakken. Aan de andere kant is er ook een zekere tevredenheid over de manier waarop."