OFFICIEEL: Genk krijgt 20 miljoen binnen voor speler wiens waarde op... 1 miljoen werd geschat

De transfer van Penders naar de Engelse topclub hing al een tijdje in de lucht, maar pas vandaag werd het allemaal getekend. Penders wordt gehaald voor zijn enorm potentieel. De 19-jarige doelman heeft nog maar twee matchen op het hoogste niveau gespeeld.

Het is alweer een doelman uit de Limburgse stal die een toptransfer maakt. Met Courtois, Casteels, Bolat... zijn er daar wel al meer uit te voorschijn gekomen. Hij wordt ook meteen weer een jaar verhuurd aan Genk.

Chelsea have completed the signing of Mike Penders from KRC Genk, with the goalkeeper immediately going back on loan until next summer. ✍️🇧🇪