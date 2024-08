Trainer verklapt het geheim achter de succesdoelmannen van Genk: "We kregen veel reactie toen we daarmee begonnen"

Na Thibaut Courtois, Koen Casteels en Maarten Vandevoordt is Mike Penders de volgende die op jonge leeftijd een transfer naar een buitenlandse topclub maakt. Waar blijft Genk die topdoelmannen halen? Guy Martens, keeperstrainer bij de Limburgers, legt uit.

Martens is - met een korte onderbreking - al heel lang actief bij Genk. Hij had al die doelmannen onder zijn hoede. "Wij krijgen vaak de vraag hoe het komt dat er zoveel van onze jongeren doorstromen. Niet enkel in België, maar ook in Europa", aldus Martens bij Sporza.



De juiste trainers en de juiste spelers en dan mixen maar. "Daarnaast moet je goede trainers hebben. Niet enkel keeperstrainers, maar ook veldtrainers die in de visie geloven die wij proberen te prediken."

Vroeger werd een doelman beschouwd als een aparte speler. Doelmannen moesten apart getraind worden. Maar wij hebben die denkwijze doorbroken: doelmannen zijn ook veldspelers."

Nu er meer en meer verwacht wordt dat doelmannen kunnen meevoetballen heeft de opleiding van Genk een streepje voor natuurlijk. "Meer dan 20 jaar geleden zijn we daarmee begonnen bij de jongste spelertjes: we speelden toen zonder vaste doelman. Keepers moesten toen meevoetballen met de veldspelers."



Niet iedereen was daar echter direct in mee. "We kregen toen veel reacties, vooral van de ouders. Maar als je op termijn resultaten haalt, kan je die visie hard maken."