Christian Benteke heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst

Christian Benteke heeft een keuze gemaakt over zijn toekomst. De Belgische spits heeft besloten om bij te tekenen bij D.C. United.

Christian Benteke heeft een knoop doorgehakt over zijn toekomst. De ex-Rode Duivel heeft zijn contract bij D.C. United verlengd tot 2025 met optie op een extra jaar.

Dat maakte de MLS-club woensdagavond zelf bekend op haar officiële kanalen. De Belg, die ook kapitein is bij D.C. United, trok in de zomer van 2022 naar de Verenigde Staten.

Zijn avontuur daar verloopt bijzonder goed. In 66 wedstrijden scoorde hij al 34 keer en kon hij 7 assists geven. Coach Troy Lesesne was duidelijk blij met het nieuws.

"Christian is een van de meest dominante aanvallers die deze competitie ooit heeft gezien, maar wat mensen niet zien is hoe hard hij dagelijks werkt om op zijn best te zijn", begon hij op de clubkanalen.

"Die mentaliteit dringt door in het hele team en hij geeft het goede voorbeeld, zowel op als naast het veld. We zijn verheugd om Christian's aanwezigheid op het veld en zijn leiderschap volgend seizoen bij de club te hebben en ik kijk ernaar uit om Christian te blijven coachen en van hem te leren in 2025", besluit hij.