Dit hallucinant bedrag kan de vernieuwde Champions League Club Brugge dit seizoen opleveren

De Champions League is dit seizoen hertekend: meer matchen, meer rondes en dus... meer geld. Club Brugge kan daarin een fameuze zaak doen als ze de play-offs voor de 1/8ste finales bereiken. En volgens Michael Verschueren is dat geen utopie.

De Champions League werd vernieuwd om eerst en vooral meer inkomsten te genereren. "En dat doen we door meer te spelen", legt Verschueren, lid van de Raad van Bestuur bij de UEFA, uit in Het Nieuwsblad.

"Kijk, aan deze formatwijziging zijn niet alleen veel vergaderingen maar ook veel berekeningen voorafgegaan. Daaruit blijkt dat er in de vorige Champions League - met dus een groepsfase met vier - te veel 'death games' waren, matchen waarin niks meer op het spel stond. Dat probleem zou nu verholpen moeten zijn."

Kunnen de Belgische teams daar nog iets in bereiken? Die tussenronde voor de achtste finales moet het doel zijn. “We hebben simulaties uitgevoerd. Daaruit blijkt dat je vermoedelijk 7,6 punten nodig hebt over acht wedstrijden om als nummer 24, en dus de laatste deelnemer, de play-offs te halen."

58 miljoen te pakken

"Van daaruit is álles mogelijk. Als je het mij vraagt, is de kans dus groot dat Club in de top 24 zal zitten. En als we echt willen dromen: volgens de simulaties ben je met zeventien punten zeker van rechtstreekse plaatsing voor de knock-outs."

Dat moet dus het doel zijn. En daar hangt een serieuze winst aan vast. "Als Club Brugge het goed doet - via de tussenronde de 1/8ste finales halen - dan vangt het zo'n 58 miljoen euro. Dat zijn zeer substantiële bedragen voor een Belgische ploeg. Maar ook als het sportief zou tegenvallen - laat ons hopen van niet - zullen de verdiensten altijd hoger liggen dan in de vorige Champions League, en zeker dan in de Europa of Conference League. De startpremie alleen al is 18,6 miljoen euro."