OFFICIEEL: Standard heeft zijn nieuwe spits beet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard de Liège, FK Čukarički en Muhammed Badamosi hebben een akkoord bereikt : de Gambiaanse aanvaller wordt aan de Rouches uitgeleend dit seizoen (met aankoopoptie).

De Gambiaanse aanvaller (22 caps), geboren in Bundung op 27 december 1998 (25 jaar) en 1m96 groot, kent onze competitie al aangezien hij tussen 2020 en 2022 aan de slag was bij KV Kortrijk. Daarna trok hij naar FK Čukarički in Servië.

Vorig seizoen was hij op uitleenbasis actief bij Al-Hazem SC (Saudi Pro League) en nu keert hij dus terug. Badamosi legde dinsdag zijn medische testen af en tekende meteen zijn contract.

Zo zal Ivan Leko nog versterking krijgen op een positie waar het nodig is. Het blijft afwachten hoe deze aanval vorm zal krijgen. Standard blijft ook proberen Stipe Perica te verkopen.

Dat terwijl Soufiane Benjdida net zijn allereerste doelpunt voor de Rouches maakte tegen Beerschot. Grejohn Kyei lijkt ook steeds beter te worden.

Ivan Leko wou Badamosi er absoluut bij omdat hij een breekijzer en targetman nodig had. De trainer wou meer gestalte in de aanval. De Rouches hebben nog maar twee keer gescoord in vijf matchen. Ze kregen er ook nog maar eentje binnen.