Speler niet op wedstrijdblad KAA Gent: verrassende wending in zijn transferdossier

De 25-jarige Zuid-Koreaanse middenvelder Hyun-seok Hong is tot op heden nog steeds een speler van KAA Gent. De Buffalo's hebben nochtans een akkoord gevonden met Trabzonspor, maar ...

Hoewel de club een akkoord heeft bereikt met Trabzonspor over een transfer van de Zuid-Koreaan voor vijf miljoen euro, is Hong er zelf nog niet uitgekomen met de Turkse club. En dat lijkt nu ook niet te gebeuren.

Tegen Partizan Belgrado zat hij niet in de wedstrijdselectie en hij kwam ook niet op het wedstrijdblad voor, zodat hij verder kon gaan praten over een mogelijke transfer.

🔵🦬 Infos #KAAGent :

🇰🇷 Hong Hyun Seok finally closer to a move in… Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga ! Told the central midfielder’s already in Germany to complete a move at #Mainz05.

⏳ Wait&See… #mercato #JPL #Trabzonspor pic.twitter.com/e7fRHfeWvm