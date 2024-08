'Celtic breekt eigen transferrecord en legt miljoenen op tafel om 20-jarige Rode Duivel-in-wording naar Schotland te halen'

Arne Engels staat op het punt om FC Augsburg in te ruilen voor Celtic FC. De Schotse topclub gaat zelfs het transferrecord breken om de jonge Belg naar Glasgow te halen.

We schreven eerder al dat Celtic FC aan de mouw trekt van Arne Engels. Het is Brendan Rodgers die van de 20-jarige middenvelder een prioriteit heeft gemaakt.

Sky Sports weet dat de transfer (zo goed als) rond is. Engels had al eventjes een akkoord met The Bhoys en nu is er ook op clubniveau witte rook gesignaleerd.

© photonews

Celtic breekt het eigen transferrecord om Engels naar Glasgow te halen. De Schotten zullen twaalf miljoen euro op de bankrekening van FC Augsburg storten.

Transfermarkt schat de marktwaarde van de voormalige sterkhouder van Club NXT op negen miljoen euro. Engels had nog een contract tot medio 2027 in Augsburg.

En nu richting Rode Duivels?

Leuk om weten: ook Domenico Tedesco volgt de prestaties van Engels op de voet. De Belgische jeugdinternational stond op de shortlist om mee te gaan naar EK in Duitsland, maar haalde de effectieve selectie uiteindelijk net niet.