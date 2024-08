'Nico Williams stuurt Arsenal wandelen en... maakt een keuze die eigenlijk niemand heeft zien aankomen'

Nico Williams gaat deze zomer niét vertrekken bij Athletic Club. De Spaanse EK-revelatie heeft een aanbieding van Arsenal FC geweigerd. En dat heeft een héél specifieke reden.

Arsenal FC leek beet te hebben. The Gunners zijn bereid om de afkoopsom van 58 miljoen euro op te hoesten Nico Williams weg te halen bij Athletic Club. Ook de concurrentie - FC Barcelona op kop - haakte in tussentijd af.

De Spaanse media weten echter dat Williams aan Arsenal heeft laten ingaan dat hij niét zal ingaan op hun aanbod en ook de toekomstige onderhandelingen wil stopzetten.

© photonews

Die reden heeft een naam: FC Barcelona. De Catalanen hebben al geruime tijd een mondeling akkoord met Williams, maar de boekhouding laat het simpelweg niet toe om de 22-jarige flankaanvaller naar Camp Nou te halen.

Williams zelf heeft beslist om in het Baskenland te blijven. In de hoop dat Barça hem deze winter of volgende zomer wél komt weghalen. Ook Athletic Club is inmiddels op de hoogte van deze keuze.

Kan FC Barcelona Nico Williams binnenkort wél betalen?

Voor de volledigheid: De 20-voudig Spaans international heeft nog een contract tot medio 2027 bij Lehoiak. Transfermarkt schat zijn waarde op zeventig miljoen euro. Al kan hij - zoals hierboven reeds vermeld - voor een lager bedrag opgehaald worden.