Heeft Cercle Brugge al spijt van verkoop van Jesper Daland? Miron Muslic reageert gevat

Cercle Brugge verdedigde tegen Wisla Krakow soms kinderlijk, waardoor het al snel 0-2 achterkwam. Wordt de vertrokken Jesper Daland al gemist?

De verdediging van Cercle-coach Miron Muslic tegen Wisla Krakow was onuitgegeven. Jonas Lietaert stond centraal naast Boris Popovic, nieuwkomer Diakité op rechtsachter en Senna Miangue op linksachter.

Cercle gaf dan ook bijzonder veel kansen weg en te makkelijk. De 0-3 in de 75ste minuut kwam er na slecht doordekken van Lietaert, waardoor het zelfs nog even spannend werd. Gelukkig maakte Felipe Augusto daarna snel de 1-3.

Muslic over gemis van Daland

Werd verdediger Jesper Daland, die voor zo'n 4 miljoen euro werd verkocht aan Cardiff City, gemist? "Vorige week was hij er ook niet bij en deden we het fantastisch. Jesper is weg en we zijn allemaal heel blij voor hem", zei Miron Muslic.

"Dit is de normale gang van zaken. Het gevolg van succesvol zijn is dat andere ploegen onze spelers komen halen. Dat wil zeggen dat we het goed hebben gedaan. Daland is weg en met Ravych gaan we opnieuw iemand die we gaan ontwikkelen."

"Hij was vorige week de beste speler op het veld, ook al is hij een centrale verdediger. En we scoorden ook zes keer. We hebben wel degelijk oplossingen nu Daland is vertrokken."