Riemer verklapt iets van wat er nog gaat gebeuren op de transfermarkt, maar blijkt alvast niet kieskeurig te zijn

Jesper Fredberg zal toch nog met iets moeten uitpakken in de laatste dagen van de mercato of hij gaat de supporters van Anderlecht op zijn nek krijgen. De CEO Sports is ermee bezig, maar wat wil Brian Riemer nu eigenlijk?

De twee Denen staan constant in contact, maar Riemer gaat uiteraard niet in op namen. Hij wil het reeds moeilijke werk van zijn baas niet nog moeilijker maken door transfertargets weg te geven.

Maar wat is voor de trainer nu het belangrijkste? Een profiel zoals Christian Eriksen of één zoals Leander Dendoncker. Die hun kwaliteiten liggen immers toch vrij ver uit elkaar. De enige overeenkomst is dat ze beiden middenvelders zijn.

En ja, voor Riemer is dat genoeg. "Kijk, ik wil beginnen met zeggen dat we heel wat goeie middenvelders hebben, maar we hebben nog iemand nodig die voor een onmiddellijke kwaliteitsinjectie kan zorgen."

"We spelen straks acht extra matchen in Europa tegen mooie tegenstanders. We willen daar ook geen toeristen zijn. We moeten zien dat we genoeg spelers hebben om dat allemaal te bolwerken."

Riemer is dan ook niet kieskeurig. "Of dat nu een zes of een acht is... Het belangrijkste is dat hij het niveau op het middenveld naar boven kan trekken en dat hij de concurrentie verhoogt. Maar we zijn ermee bezig. Het zou me verbazen als er niets meer gebeurt."