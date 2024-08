Tedesco verrast door Trossard, Carrasco en Lukaku niet op te roepen en legt uit: "Soms heb je als coach een slecht gevoel"

Domenico Tedesco maakte zijn selectie bekend en daarin ontbraken toch wel wat namen die er op het EK bij waren. De opvallendste waren die van Leandro Trossard en Romelu Lukaku.

De niet-selectie van Romelu Lukaku is wel logisch te noemen. Hij arriveerde pas deze week bij Napoli en wil zich concentreren op fit te geraken gezien hij geen voorbereiding had met zijn nieuw team. Hij trainde met de 'bomb squad' van Chelsea en individueel.

"Rom heeft zelf gevraagd om hem niet op te roepen", liet Tedesco weten. "Hij heeft op dit moment niet de vorm en de goesting om naar België af te reizen gezien zijn speciale situatie. Hij wil zich nu concentreren op Napoli. Maar hij is nog beschikbaar voor de Rode Duivels, dat heeft hij me verzekerd."

Dat Arsenal-speler Leandro Trossard er niet bij is, is dan weer wel een grotere verrassing. "Ik ga in het algemeen over de selectie spreken. Soms heb je als coach een slecht gevoel. Tijdens het EK heb ik grote talenten niet of amper gebruikt. Charles De Ketelaere en Loïs Openda bijvoorbeeld."

Zeker De Ketelaere had beter verdiend

"Zeker De Ketelaere had beter verdiend gezien zijn tweede helft van het seizoen. Nu zal hij dus eerste of tweede spits worden. We namen de beslissing om de zes maanden voor WK-kwalificatie te gebruiken om dingen te proberen."

Jongens als Trossard, Carrasco, Witsel en zelfs Openda moeten zich dus nog geen zorgen maken. "We gaan jonge spelers testen. Ik belde naar Trossard, Carrasco en Witsel om hen de situatie uit te leggen en te verzekeren dat ze zich geen zorgen moeten maken."

"Van hen weten we wat ze kunnen, van sommige andere spelers nog niet. We willen dit gebruiken om hen te leren kennen. Ze moeten dus niet denken dat ze er niet meer bij zullen zijn, maar mogelijk worden ze de komende twee-drie kampen niet opgeroepen. Ik was daar eerlijk en duidelijk over."

Van Kevin De Bruyne weet hij ook wat hij kan verwachten, maar KDB is er wel bij. "Dat is iets anders. Hij is onze kapitein en rond hem kunnen we een team bouwen."