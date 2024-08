Een echte specialist bij Standard? "Het kan het verschil maken in gesloten wedstrijden..."

Marko Bulat moet dit seizoen de metronoom van Standard worden. Zijn trapkwaliteit, vooral bij stilstaande fases, kan het verschil maken.

Dit seizoen is Standard niet bepaald het meest spectaculaire team van België. Met 2 doelpunten in 5 wedstrijden, maar twee overwinningen, zijn de Rouches vooral bijzonder pragmatisch en efficiënt.

Om dit te optimaliseren, is het beter om precies te zijn bij stilstaande fases, en Marko Bulat (22 jaar) is naar Sclessin gekomen om dat te doen. Zijn rechtervoet zal Standard veel kansen bieden. "Ik train elke dag, het is een groot deel van mijn spel," bevestigt de Kroatische middenvelder tijdens een persconferentie.

© photonews

"Ik kijk er naar uit om de kans te krijgen om vrije trappen te nemen op gevaarlijke plaatsen (lacht). Ik heb eigenlijk geen voorbeeld op dit gebied, ik blijf gewoon altijd werken aan mijn schot," vervolgt Bulat. "We werken ook veel aan hoekschoppen en indirecte vrije trappen op training, omdat ik denk dat in een gesloten wedstrijd waar het 0-0 staat, het het verschil kan maken."

Bulat laat zich niet inspireren door Leko op vrije trappen

Marko Bulat kan ook rekenen op een geweldige "coach" op stilstaande fases, namelijk... Ivan Leko zelf, waarschijnlijk een van de grootste specialisten op dit gebied die in de Pro League heeft gespeeld. "Ik wist het niet," verbaast de Kroaat zich. "Ik heb nooit video's gezien van zijn vrije trappen, nee. Maar hij was linksvoetig (glimlach)."

De laatste weken leek Bulat wat meer moeite te hebben om het verschil te maken. "Ik geef er de voorkeur aan de bal aan mijn voeten te hebben, betrokken te zijn bij het spel en bij de aanvallende fases. Het spel in België is heel anders dan in Kroatië, waar ik de balbezit had. Hier is het vooral tegenstoten," erkent hij. "Onze tegenstanders hebben zich ook aangepast en houden me nu wat meer in de gaten. Maar we moeten spelen op onze sterke punten en onze zwakke punten compenseren."