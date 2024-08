Een van de belangrijkste problemen van Anderlecht van vorig seizoen herhaalt zich... en zal niet meteen worden opgelost

Het veld van Anderlecht roept opnieuw vragen op. Maar het bestuur zal het daarom niet ingrijpen.

Na de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League, kloeg Brian Riemer over de staat van het veld. "Als je twee aanrakingen nodig hebt om elke bal onder controle te krijgen, en de bal naar je scheenbeen komt... (zucht). Het is een zeer belangrijk onderdeel van ons spel. We moeten dit probleem echt oplossen", zo verklaarde hij.

Een onaangename verrassing voor de Deense coach: vorig seizoen was het veld al een punt van discussie. "Ik weet niet precies waar het probleem vandaan komt. Het was al het geval tegen Leuven. Ik weet dat ze eraan werken, maar om in dezelfde situatie te belanden als een jaar geleden, is behoorlijk verschrikkelijk", aldus de coach.

Het veld verklaart niet alles, maar helpt Anderlecht niet echt

Volgens La Dernière Heure hebben de greenkeepers echter alles geprobeerd door de hele bovenlaag te verwijderen en nieuwe zaden te zaaien tijdens het tussenseizoen, maar het gras greep niet zo snel aan als gehoopt.

De krant beweert dat ondanks deze nieuwe tegenvaller, het management niet van plan is om het hele veld te vervangen, om zo'n investering op dit moment te vermijden. De eerste interlandbreak van het seizoen zou het veld goed moeten doen, maar zal geen wonderen verrichten. Brian Riemer is dus nog niet van zijn problemen af.