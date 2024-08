Fredberg wil nog budget vrijmaken voor één speler: de kers op de taart na komst Dendoncker

Anderlecht wil zijn middenveld versterken. Dat heeft het al gedaan door Leander Dendoncker - dat wordt snel aangekondigd - terug te halen. Maar Jesper Fredberg wil ook nog een creatiever type. En ja, de naam daarvan is al lang bekend. Fredberg geeft Christian Eriksen niet op.

Het dossier rond Eriksen blijft voor Anderlecht spannend en kan alle kanten opgaan. CEO Sports Jesper Fredberg wil een laatste serieuze poging wagen om de Deense middenvelder binnen te halen.

Het goede nieuws voor Anderlecht is dat Eriksen niet door een andere Premier League-club is weggekaapt. Eriksen is nog steeds bij Manchester United, en de transfermarkt in de belangrijkste Europese competities is inmiddels gesloten.

Ook Ajax heeft interesse in een terugkeer van hun oud-speler, maar de financiële middelen van de Nederlandse club zijn beperkt. Anderlecht ziet een opening nu de Belgische transfermarkt een van de weinige is die nog open is. De club zou eventueel een budget kunnen vrijmaken voor een transfer en wil net voor het indienen van de Europese lijsten toeslaan.

Fredberg beseft dat de komst van Eriksen de kers op de taart zou zijn voor de zomertransferperiode. Mocht de transfer echter mislukken, zal hij het heel moeilijk krijgen om de fans uit te leggen dat de mercato geslaagd is. Zeker omdat hij ook geen nieuwe winger kon halen.

Het ontbreken van creativiteit is een punt van zorg voor Anderlecht, vooral omdat Thorgan Hazard, een andere belangrijke aanvallende kracht, nog tot januari uitgeschakeld is. Zonder Eriksen zou het offensieve compartiment van de ploeg weinig versterkt zijn ten opzichte van vorig seizoen. De komst van Eriksen zou naast prestige ook een kwaliteitsinjectie met zich meebrengen.