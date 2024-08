Genk-aanwinst Satllberger schrok zich een hoedje toen hij zijn winnende goal vierde

Racing Genk won met 1-0 tegen Westerlo dankzij een goal van aanwinst Nikolas Sattlberger. Tien minuten voor tijd viel hij in en luttele seconden later trapte hij de bal tegen de touwen.

"Het was een hectische fase toen ik inviel. Ik had toch een bepaald voorgevoel dat ik een kans zou krijgen", vertelde de 20-jarige Oostenrijker na afloop van de wedstrijd.

"Ik ben heel blij dat ik het team kon helpen. Ik was een beetje emotioneel. Je scoort niet elke dag een winnende goal." Toen hij op de reclameboarding sprong om zijn goal te vieren, schrok hij wel even.

Het leverde mooie beelden op, maar niemand had hem verteld dat er vuurwerk komt na een goal. "Ik wilde over de boarding springen en toen zag ik het vuurwerk pas", lacht hij. "Maar het was heel mooi, ook voor de supporters. De overwinning was wel verdiend."

Patrik Hrosovsky deelde de vreugde van zijn ploegmaat. "Hij was net ingevallen en scoorde. Hij was heel blij en verwachtte het vuurwerk niet. Hij heeft ons aan de overwinning geholpen."

"Het was heel fijn voor Nikolas om in te komen en dan met de eerste of tweede baltoets een doelpunt te scoren. Dit is heel positief voor hem want hij kwam nog maar enkele weken geleden bij ons."