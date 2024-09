Jean Butez dan toch nog van Antwerp naar Anderlecht of neemt paars-wit andere beslissing?

Jean Butez is nog altijd doelman bij Royal Antwerp FC. De grote zomertransfer lijkt er niet meer te komen. RSC Anderlecht blijft ondertussen kijken naar een andere optie.

In de meeste landen is de zomermercato ondertussen al voorbij en de transfermarkt dicht. Een aantal opties voor Jean Butez zijn zo opgedroogd.

Butez kwam de voorbije dagen nog bij Lens en Burnley in beeld om de ploeg te vervoegen, maar de deal kwam er uiteindelijk niet en de transfermarkt is dus dicht in Frankrijk en Engeland, waardoor een transfer naar een van die landen niet meer mogelijk is deze zomer.

Alternatieven voor Butez en Anderlecht?

En dus zijn er voor Butez nog maar enkele opties meer over. Daarbij een transfer binnen de Jupiler Pro League of wie weet eentje richting Saoedi-Arabië. Al zal het niet makkelijk worden.

Volgens Het Nieuwsblad mag een transfer naar Anderlecht alvast vergeten worden. Bij paars-wit blijven ze wel azen op een extra doelman om de concurrentie met Coosemans aan te scherpen.

Toch zou Odisseas Vlachodimos nog steeds de voorkeur krijgen bij Anderlecht. Hij zou moeten overkomen van Newcastle United, al is er nog steeds geen deal gevonden om hem los te weken.