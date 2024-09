De transfersoap blijft maar duren: KAA Gent gaat opnieuw proberen om toe te slaan op de mercato

Het is al heel lang geen geheim meer dat KAA Gent geïnteresseerd is in Aimé Omgba. Er waren heel wat problemen met zijn club, NAC Breda, maar de onderhandelingen zijn nu terug opgestart.

KAA Gent probeerde Aimé Omgba eerder deze zomer al te halen. Alles leek in kannen en kruiken tot er een probleem werd vastgesteld tijdens de medische tests. Er zou een operatie nodig zijn. Geen probleem voor KAA Gent, maar het wou wel de deal aanpassen. Hier ging NAC Breda absoluut niet mee akkoord en de Nederlandse club besloot om de deal op te blazen. De club wilde verder niet meewerken aan een transfer. NAC was er ook van overtuigd dat het een optie had gelicht in zijn contract dat hem tot 2026 aan de club zou binden. Maar de speler trok naar de arbitragecommissie en kreeg gelijk. Dat wil zeggen dat zijn contract gewoon afloopt na dit seizoen. Daarom kan hij toch nog maar best verkocht worden en dat hebben ze bij NAC nu ook beseft. Volgens Het Laatste Nieuws zijn de onderhandelingen met KAA Gent terug ingezet. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer anderhalf miljoen euro. Dat is minder dan het bedrag waarover eerst gesproken werd.