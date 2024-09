OFFICIEEL: Anderlecht vindt (halve?) oplossing voor overbodige pion

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht wil graag nog af van enkele overbodige spelers. Voor een daarvan werd die nu gevonden, of toch deels...

Anderlecht kwam laat op gang op de zomermercato, maar heeft toch al enkele leuke zaken kunnen doen. Op dit moment wordt er vooral nog gehoopt op de komst van Christian Eriksen bij paars-wit.

Op uitgaand vlak hoopt de club ook nog enkele transfers te kunnen doen. Anderlecht zit namelijk met een aantal spelers waar het op dit moment niets aan heeft.

Voor Ishaq Abdulrazak is er nu een oplossing gevonden. De 22-jarige Nigeriaan wordt uitgeleend aan het Noorse Odds BK. Niet voor een heel seizoen, in januari keert hij al terug. Dat deelt de club mee via haar website.

Wat er dan met hem zal gebeuren, blijft nog een vraagteken. Abdulrazak werd twee seizoenen geleden weggeplukt bij het Zweedse Norrköping.

Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Häcken. De rechtsachter speelde in totaal nog maar zes wedstrijden voor paars-wit en 18 voor de RSCA Futures.