'Antwerp wil nog uitpakken met Praet en Klaassen: dit is hoe spelers zelf tegenover eventuele transfer staan'

Antwerp wil op het einde van de zomermercato nog toeslaan op de transfermarkt. The Great Old heeft zijn oog laten vallen op twee grote namen.

Antwerp zag deze zomer al een aantal belangrijke spelers vertrekken. De club is nog op zoek naar vervanging en heeft daarbij twee grote namen op het oog.

Het gaat dan om Dennis Praet en Davy Klaassen, zoals eerder al gemeld. Maar hoe staan de spelers nu tegenover een mogelijke transfer naar de Jupiler Pro League.

Praet werd al gelinkt aan een transfer naar Anderlecht, maar nu lijkt een move naar Antwerp logischer. Hij zal sowieso minder verdienen in België.

Maar volgens Het Nieuwsblad is de ex-Rode Duivel wel bereid om water bij de wijn te doen. Hij hoopte in eerste instantie op een terugkeer naar Italië, maar daar kwam niets van in huis.

De krant meldt langs de andere kant wel dat Klaassen Antwerp als een plan B ziet. De eerste contacten werden al wel gelegd met de Nederlander.