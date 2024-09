Ruggengraat KVM veert recht, Hasi verklaart de heropstanding van Storm: "Normaal dat hij het moeilijk had"

De ruggengraat van KV Mechelen staat er weer. Het waren de 'anciens' zoals Nikola Storm die er het voorbije weekend voor zorgden dat de punten Achter de Kazerne bleven. De heropstanding van de linkerflankspeler is een feit na een moeilijke periode. Besnik Hasi verklaart.

Storm speelde een matig seizoen 2023-2024. Bovendien was het voor een pure winger als hij zoeken naar zijn plek in het systeem van Hasi, die bij zijn komst de switch maakte naar een driemansdefensie. Het had aan het einde van vorig seizoen effect op de speelkansen van Storm en dat trok zich aan het begin van dit seizoen door. Een paar weken geleden dacht hij zelfs nog aan een vertrek.

"Natuurlijk twijfelde ik. Ik word in september 30. Voor mij was het seizoensbegin heel moeilijk. Je moet u erover zetten als voetballer als je niet speelt, maar op dat moment begin je toch te kijken naar andere opties. Ik ben er mijn kop blijven voor leggen op training en momenteel draai ik goed mee. Uiteindelijk kan het ook heel snel gaan in het voetbal", beseft Storm als geen ander.

Storm vindt zijn plek in systeem Hasi

"Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik perfect in dit systeem kan meedraaien, ook als ik iets meer naar binnen speel. Dat zie je ook. Natuurlijk was het in het begin wat zoeken, omdat ik gewend was om tegen de lijn te plakken. Ik heb mijn draaibewegingen nog altijd, dat is ook belangrijk op die positie." Uiteraard is het interessant om over dat aspect de coach aan het woord te horen.

"Niko komt voor zichzelf uit een moeilijke periode, maar voor mij was het normaal dat hij het moeilijk had. Hij kwam uit een blessure en was gewend om in een 4-3-3 acties te maken. Ik speel met nu met twee nummers 10, die hard moeten werken om ruimte tussen de lijnen te krijgen. Natuurlijk gaat Niko daar moeite mee hebben. Je ziet bij iemand als Nosa Dahl dat die ook zoekende is."

KV Mechelen-coach wil geen open boulevard

"Belangrijk is voor mij dat Niko fysiek beter aan het worden is", benadrukt Hasi ook. "Hij is volgens mij nog niet top, maar kan al matchen beslissen. Ik ga niet zomaar de ploeg omgooien en weer 4-3-3 spelen, want dan is het een open boulevard achteraan. Hij zal zich dus blijven aanpassen. Zoals hij nu speelt, zo wil ik hem zien, al is dat maar voor zestig of zeventig minuten."

Het is niet enkel Storm die er weer door komt. Ook Schoofs en Mrabti scoorden tegen Charleroi. "Iedereen van de 'oude garde'. Dat geeft vertrouwen aan iedereen. Dat is wel mooi. Wij moeten allemaal op niveau zijn om de ploeg vooruit te duwen", zegt Schoofs. "Wij zijn de ruggengraat van KV Mechelen, hé", lacht Storm. "Dat is al even zo."