STVV krijgt concurrentie vanuit onverwachte hoek: andere JPL-club wil Truienaars plots een hak zetten

STVV gaat door moeilijke weken. De club staat na zes speeldagen op de voorlaatste plaats met drie punten, na drie gelijke spelen en drie nederlagen.

Dit resulteerde in het ontslag van coach Christian Lattanzio. Felice Mazzu zou zijn opvolger kunnen worden deze interlandbreak, al is het natuurlijk nog wachten op wat de club uiteindelijk beslist.

Op de transfermarkt wordt er nog steeds geprobeerd om versterking te halen. Eerder was er al het nieuws dat STVV een akkoord gevonden heeft met Saint-Étienne over de komst van Léo Pétrot.

Maar de speler moet nog een overeenkomst vinden met STVV op persoonlijk vlak. Maar nu krijgen de Limburgers plots concurrentie vanuit een zeer onverwachte hoek.

KV Mechelen wil gebruik maken van het feit dat er nog geen persoonlijk akkoord is, en heeft zich nu gemengd in de strij om Pétrot. Dat meldt transferexpert Sacha Tavolieri op X.

🇫🇷🟢#ASSE & #STVV found a deal on a free transfer with a percentage on the future resale. As explained earlier, Léo Pétrot talks on personal terms are advanced but still not closed with Sint-Truiden and #KVMechelen took advantage of this to try to enter in the competition...