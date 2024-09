Vanhaezebrouck heeft héél opvallende mening over speler die nog nooit genoemd werd: "Steek hem in de nationale ploeg en hij gaat er nooit meer uit"

Domenico Tedesco heeft wat jonge gasten opgeroepen voor de komende interlands. Maar echt verrast heeft hij niet, want Arne Engels en Julien Duranville zijn toch wel grote talenten. Hein Vanhaezebrouck kwam in Extra Time echter nog met een andere naam.

Voor Hein Vanhaezebrouck is Charles Vanhoutte de beste verdedigende middenvelder in onze competitie. De stofzuiger van Union SG was ook tegen Anderlecht weer de onzichtbare kracht die hoog druk zette en ballen veroverde.

Vanhaezebrouck vindt dan ook dat hij zijn kans zou moeten krijgen. "Hij moet naar de Rode Duivels", was hij duidelijk. "Niemand gaat daarmee akkoord gaan omdat hij geen spectaculaire, technische speler is."

Maar de Rode Duivels zouden zo'n type wel kunnen gebruiken. Amadou Onana en Orel Mangala staan nu voor de defensie, maar Vanhoutte zou daar ook niet misstaan.

"Ik meen het: steek hem in de nationale ploeg en volgens mij gaat hij er nooit meer uit", is Hein zeker van zijn zaak. Vanhoutte werd door Union voor 1 miljoen euro bij Cercle Brugge weggehaald.

Intussen staat zijn marktwaarde al op 4,5 miljoen en speelt hij alles bij de Brusselaars. Vorig seizoen kwam hij in 54 matchen in actie, meestal als basisspeler. Op zijn 25ste is Vanhoutte ook nog relatief jong, maar wel al met de juiste ervaring.