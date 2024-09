Wat als Dendoncker niet de laatste transfer van Anderlecht was? De club heeft nog twee dossiers lopen... maar de tijd dringt

Het einde van de transferperiode is onrustig voor het Anderlecht-bestuur. Twee versterkingen zouden nog kunnen arriveren.

De uitleenbeurt van Leander Dendoncker heeft een glimlach op het gezicht van de Anderlecht-supporters teruggebracht. Omdat hij een iconisch figuur van de club is, omdat zijn profiel waardevol zou moeten zijn na het vertrek van Thomas Delaney en omdat er een aankoopoptie is bedongen.

Maar de geruchten dat dit de laatste zomertransfer zou zijn, roepen vragen op: is het team echt op alle posities klaar om kampioenschap en de Europa League te spelen?

Twee nieuwkomers voor morgen of niets?

Het lijkt erop dat het bestuur van mening is veranderd. In een vrij onzekere slotfase van de transferperiode lijkt het erop dat de paars-witte besluitvormers uiteindelijk nog twee posities in de selectie willen versterken.

Een aanvallende middenvelder en een vleugelspeler worden als doelwitten genoemd, leningen worden overwogen. Maar de tijd dringt: hoewel de transfermarkt pas vrijdagavond in België sluit, is de deadline om nieuwe aanwinsten in te schrijven op de Europese lijst vastgesteld op morgen, om 23u59.

De laatste twee genoemde dossiers lijken voorlopig niet snel opgelost te zijn. De agent van Christian Eriksen heeft laten weten dat de Deen bij Manchester United zal blijven, maar dat kan ook een poging tot druk zetten zijn. De manager van Silas Katompa Mvumpa heeft ook al laten weten dat hij bij VFB Stuttgart blijft.