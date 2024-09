Anderlecht heeft dan toch Premier League-winger in het vizier: speler is al in België

Anderlecht gaat dan toch nog zijn felbegeerde winger kunnen binnenhalen. Ze staan dicht bij een akkoord met Southampton over Samuel Edozie. Een 21-jarige winger die op huurbasis kan gehaald worden.

Edozie speelde vorig seizoen met Southampton in The Championship waar hij in 32 matchen 6 keer scoorde en 3 assists gaf. Edozie zou dan de witte merel moeten worden die Jesper Fredberg nog uit zijn mouw tovert.

De 1m81 grote Engelsman met Nigeriaanse roots moet ook de concurrentie op de rechterflank verstevigen. Daar heeft Anders Dreyer momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen legt. Edozie kan op beide flanken uit de voeten.

Daarmee zou Fredberg toch één van zijn profielen beet hebben. Hij is momenteel al in België en gaat straks zijn medische testen afleggen in het UZ Gent.

Edozie werd opgeleid bij Millwall en Manchester City vooraleer Southampton hem voor 8 miljoen euro wegkocht. Hij is vrij snel, maar vooral technisch onderlegd. Hij kan voor acties zorgen op de flank en kan een man voorbij.

Of Anderlecht nu ook nog een middenvelder gaat binnenhalen, is nog niet duidelijk. In ieder geval blijft Jesper Fredberg de hele dag actief om nog één opportuniteit te vinden nadat de deal met Edozie rond is.