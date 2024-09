🎥 OFFICIEEL Vidarsson wijst supporters van KAA Gent op hun plichten bij voorstelling zevende zomertransfer

KAA Gent heeft een akkoord bereikt met Zalan Vancsa. Hij wordt voor een seizoen gehuurd van de City Football Group. Er is in de deal ook een niet verplichte aankoopoptie opgenomen.

KAA Gent heeft een zevende zomertransfer beet, na Gudjohnsen, Dean, Delorge, Ito, Varela en Araujo. Vancsa is geen onbekende voor het Belgische voetbal. Afgelopen seizoen speelde hij bij Lommel in de Challenger Pro League. Hij scoorde in 30 wedstrijden 12 keer en deelde 5 assists uit.

Hij genoot zijn opleiding bij de 23-voudige landskampioen MTK Boedapest en trainde al op 15-jarige leeftijd geregeld mee met het eerste elftal. In 2022 nam City Football Group hem voor 3 miljoen euro over. Hij is belofteninternational en speelde ondertussen ook al twee keer als invaller mee in het Hongaarse A-elftal.

“Zalan is het soort talent dat nog zeer moeilijk te vinden is aan een haalbare prijs. We zijn dus heel blij dat we dit konden afronden. Hij is een type dat we nog niet in onze kern hadden: iemand voor de nummer 10-positie, een verfijnde en technisch sterke speler met scorend vermogen”, aldus Manager Sports Arnar Vidarsson.

“Aanvallende spelers dragen vaak de grootste verantwoordelijkheid omdat ze de doelpunten moeten maken. Zalán heeft heel veel talent, maar is ook nog jong. Laat ons dus wat geduld hebben en intussen onze spelers onvoorwaardelijk steunen.”

Daarmee verwijst Vidarsson, zonder het expliciet te zeggen, duidelijk naar Gudjohnsen die door het publiek van de Buffalo’s uitgefloten werd.