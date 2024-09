Ex-Eredivisie topschutter verlaat opnieuw Belgische club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Volgens Het Nieuwsblad verlaat Alfred Finnbogason Eupen. Het contract van de spits werd niet meer verlengd.

Finnbogason kwam vorig jaar over van het Deense Lyngby. Bij Eupen kon hij helaas de degradatie niet vermijden. In totaal speelde hij 30 wedstrijden voor de Panda's.

AS Eupen heeft Finnbogason in een statement op hun clubwebsite bedankt voor zijn inzet, professionaliteit en loyaliteit. De club wenst hem veel succes voor de toekomst.

Finnbogason brak door bij het IJslandse Breidablik en maakte in 2011 de overstap naar het inmiddels opgedoekte KSC Lokeren, waar hij deel uitmaakte van het team dat in 2012 de Beker van België veroverde.

Op Daknam speelde de IJslander 25 wedstrijden en wist hij zeven keer te scoren. Het Nederlandse Heerenveen kwam de spits halen voor 500.000 euro.

In Nederland ontplofte de spits volledig. In 70 wedstrijden wist hij maar liefst 59 keer te scoren voor Heerenveen. Daarna volgde nog clubs zoals Real Sociedad, Olympiakos, Augsburg en Lyngby, alvorens in de zomer van 2023 naar Eupen te verhuizen.