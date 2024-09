Grote opschudding in Spanje: topspeler wordt gearresteerd op verdenking van verkrachting

Na een 1-1-gelijkspel tegen Villarreal besloot Valencia-spits Rafa Mir (27) samen met een vriend eenavondje te gaan stappen. Ze ontmoetten twee vrouwen van 25 en 21 jaar oud in een nachtclub en namen hen mee naar Mirs villa.

Daar escaleerde de avond. Volgens berichten in Spaanse media zou Mir de oudste vrouw hebben aangerand, terwijl zijn vriend hetzelfde deed met de jongste. Een bezorgde buurman zag de volgende ochtend twee halfnaakte en gedesoriënteerde vrouwen in het huis en verwittigde de politie.

De vrouwen werden naar het ziekenhuis gebracht en dienden vervolgens een klacht in tegen Mir en zijn vriend. Beide mannen werden gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik, hoewel ze alle beschuldigingen ontkennen en beweren dat de vrouwen hadden ingestemd met wat er gebeurde.

"Hij staat onder arrest voor verdenking van seksueel geweld", verklaarde een woordvoerder van de Spaanse politie. Mir, die momenteel bij Valencia speelt, kwam niet opdagen voor de training en zal voor de rechtbank verschijnen.

Bij Valencia zijn ze op de hoogte van de situatie, maar geven ze aan geen verdere details te hebben. "We verlenen volledige medewerking," aldus de club. De zaak zorgt voor grote opschudding in Spanje, vooral omdat het incident tijdens een feestnacht escaleerde in iets veel ernstigers.

Mir speelt dit seizoen op uitleenbasis bij Valencia, maar staat sinds 2021 onder contract bij Sevilla. De Spaanse jeugdinternational heeft ook gespeeld voor clubs als Wolves, Nottingham Forest en Huesca. Het incident zet niet alleen zijn carrière, maar ook zijn imago onder grote druk.